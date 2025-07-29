إيزاك يوافق على شروط ليفربول الشخصية

ذكرت تقارير صحفية أن ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، قد وافق على الشروط الشخصية للانضمام إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "سبورت مول" البريطانية.

ويقال إن اللاعب السويدي البالغ من العمر 25 عامًا أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف، وهو ما يفسر غيابه عن بعثة الفريق التي سافرت إلى آسيا للمشاركة في جولة التحضيرات للموسم الجديد.

ويُدرك إيزاك اهتمام ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستعد النادي لتقديم عرض رسمي ضخم يتوقع أن يكون الأكبر في تاريخ الصفقات البريطانية، من أجل التعاقد مع النجم الدولي.

ورغم تمسك نيوكاسل بلاعبه خلال الأسابيع الماضية، إلا أن النادي قد يوافق على بيعه في حال تلقي عرض يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يزيد بنحو 50 مليونًا عما دفعه ليفربول مؤخرًا للتعاقد مع فلوريان فيرتز في صفقة قياسية.

وفي سياق متصل، كشفت التقارير أن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا مغريًا لإيزاك، يتضمن راتبًا أسبوعيًا يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني معفى من الضرائب، لكن نجم ريال سوسيداد السابق يفضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية.