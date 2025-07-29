في طريقه للبيت.. رمضان صبحي يغادر مركز أبو النمرس بعد سداد 100 ألف جنيه كفالة

غادر رمضان صبحى لاعب بيراميدز، قسم شرطة أبو النمرس، فى طريقه لمنزله بعد سداد الكفالة التى أمرت بها النيابة العامة.

وقررت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق رمضان صبحي، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، عقب التحقيق معه في قضية تزوير أوراق متعلقة بواقعة في مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي ألقت القبض على اللاعب فجر اليوم، فور عودته من تركيا، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر بحقه في القضية.

وبدأت الواقعة عقب الاشتباه في تورط رمضان صبحي في مساعدة أحد الطلاب على أداء الامتحانات بدلًا منه، وهو ما كشفت عنه تحريات الأجهزة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة تحقيقاتها في القضية.