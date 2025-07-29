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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة توعوية بدمياط حول الأمن السيبراني وتطبيق MY NTR

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الندوة الثالثة ضمن سلسلة ندواته التوعوية، وذلك بنادي المهندسين بدمياط، عن "مفاهيم الأمن السيبراني وتطبيق MY NTRA" ترأسها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة

شهدت الندوة حضور المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعى بالجهاز والعميد أيمن سالم، مدير العلاقات الحكومية بالجهاز، ، والمهندس شريف سعيد، مدير إدارة تطوير القدرات الفنية لكوادر الأمن السيبراني، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استهدفت الندوة فئات متنوعة من ممثلي مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى عدد من ذوي الهمم، بهدف نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي بمخاطر الإنترنت وسبل الحماية، إلى جانب التعريف بتطبيق "MY NTRA" وأهميته في تحسين تجربة المستخدم في خدمات الاتصالات.

وتأتي هذه الندوة في إطار استراتيجية الجهاز لنشر الوعي الرقمي وبناء قدرات المجتمع في التعامل الآمن مع الفضاء السيبراني، تماشيًا مع أهداف الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الأمن المعلوماتي.

دمياط محافظ دمياط الاتصالات اتصال

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