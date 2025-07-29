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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختيار مجموعة جديدة من المدربين والخبراء المؤهلين للانضمام إلى مركز سقارة

لجنة مركز سقارة
لجنة مركز سقارة
ايمان البكش

اعلن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، عن ان اللجنة العلمية، برئاسة الأستاذ الدكتور عصام الجوهري – مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على المركز  تواصل أعمالها لاختيار مجموعة جديدة من المدربين والخبراء المؤهلين للانضمام إلى قاعدة مدربي ومحاضري المركز في التخصصات النوعية المختلفة.

شملت أعمال اليوم الثلاثاء، مقابلات شخصية وتقييمات فنية دقيقة لعدد من المرشحين، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لبناء قاعدة مدربين معتمدين تسهم في تطوير الكوادر المحلية، وتدعم منهجية التدريب التفاعلي الذي يتماشى مع التحول الرقمي ومتطلبات المرحلة المقبلة.

واكد المركز أن باب التقديم ما زال مفتوحًا لاستقبال طلبات الراغبين من الخبراء والمتخصصين في المجالات التدريبية المختلفة.

يتوجه المركز بخالص الشكر والتقدير لكل من تقدم للاختبارات، ويثمّن الجدية والمستوى الرفيع الذي أظهره المتقدمون، 

التنمية المحلية مركز سقارة اختبارات المدربين

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