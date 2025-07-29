اختيار مجموعة جديدة من المدربين والخبراء المؤهلين للانضمام إلى مركز سقارة

اعلن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، عن ان اللجنة العلمية، برئاسة الأستاذ الدكتور عصام الجوهري – مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على المركز تواصل أعمالها لاختيار مجموعة جديدة من المدربين والخبراء المؤهلين للانضمام إلى قاعدة مدربي ومحاضري المركز في التخصصات النوعية المختلفة.

شملت أعمال اليوم الثلاثاء، مقابلات شخصية وتقييمات فنية دقيقة لعدد من المرشحين، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لبناء قاعدة مدربين معتمدين تسهم في تطوير الكوادر المحلية، وتدعم منهجية التدريب التفاعلي الذي يتماشى مع التحول الرقمي ومتطلبات المرحلة المقبلة.

واكد المركز أن باب التقديم ما زال مفتوحًا لاستقبال طلبات الراغبين من الخبراء والمتخصصين في المجالات التدريبية المختلفة.

يتوجه المركز بخالص الشكر والتقدير لكل من تقدم للاختبارات، ويثمّن الجدية والمستوى الرفيع الذي أظهره المتقدمون،