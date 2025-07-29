محافظ دمياط يسلم كرسيا كهربائيا متحركا لأسرة أبناء من ذوى الهمم



سلم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط كرسى كهربائي متحرك لأسرة لثلاثة أطفال من ذوى الهمم ، حيث تم توفيره من خلال جمعية توعية المرأة ورعايتها و بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ووحدة حقوق الإنسان.



جاء ذلك بحضور جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي و عز الدين نور مدير وحدة حقوق الإنسان.

هذا وقد أكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة على تلبية مطلب الأسرة لمساعدة الأطفال فى ممارسة حياته والتحرك بسهولة ،وأشاد باعلان جمعية توعية المرأة ورعايتها بتوفير كراسى للأشقاء الثلاثة ، حيث توجه " الدكتور أيمن الشهابى " بالشكر الى الجمعية على هذه المشاركة التى تعكس الاهتمام بخدمة المجتمع وتنميته ، و دعم أبناء المحافظة، كما وجه الشكر أيضًا إلى مديرية التضامن الاجتماعي ووحدة حقوق الإنسان على هذه الجهود لتلبية مطالب المواطنين.