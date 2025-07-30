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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة كاهن من إيبارشية البلينا .. والبابا تواضروس يقدم التعزية

القمص فام القمص جرجس
القمص فام القمص جرجس
ميرنا رزق

توفي القمص فام القمص جرجس  كاهن كنيسة الشهيد فيلوثاؤس،أمس الثلاثاء، بقرية دير النغاميش التابعة لإيبارشية البلينا - محافظة سوهاج، عن عمر تجاوز ٧٥ سنة، وبعد خدمة كهنوتية لأكثر من 39 سنة.

موعد صلاه التجنيز 

ولد الأب الراحل يوم 5 يونيو 1950، وسيم كاهنًا يوم 13 أبريل 1986.

هذا وستقام صلوات تجنيزه بكنيسته في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا ويصا مطران إيبارشية البلينا في نياحة الأب المبارك القمص فام القمص جرجس، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا. 

القمص فام القمص جرجس البابا تواضروس صلاه التجنيز

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