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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Razer Kraken V3 Pro | سماعة ألعاب بتقنية الاستجابة اللمسية

سماعات الألعاب اللاسلكية
سماعات الألعاب اللاسلكية
لمياء الياسين

أطلقت شركة Razer سلسلة سماعات BlackShark V3 Pro الجديدة، وهي مجموعة من سماعات الألعاب اللاسلكية المصممة خصيصًا للرياضات الإلكترونية. 

تتضمن السلسلة إصدارات لأجهزة الكمبيوتر، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكل منها يوفر صوتًا لاسلكيًا ، واتصالات واضحة.

ريزر بلاك شارك V3 برو

تعد سماعة الرأس BlackShark V3 Pro هي أول سماعة رأس مزودة بتقنية Razer® Gen-2 HyperSpeed Wireless. توفر هذه التقنية زمن انتقال صوتي منخفض يصل إلى 10 ميلي ثانية، مقارنةً بـ 15 ميلي ثانية في الطرز الأخرى عالية الأداء.

 تتضمن السماعة ميكروفون قابل للفصل بقطر 12 مم

سماعة رأس من BlackShark

على الجانب الآخر تقدم سماعة رأس BlackShark خاصية إلغاء الضوضاء  وأربعة ميكروفونات لحجب ضوضاء الخلفية كما أنها تأتي بتصميم مغلق ووسائد أذن مصنوعة من الأسفنج.

تستخدم سماعات TriForce الجديدة مقاس 50 مم أغشية من السليلوز الحيوي لضمان دقة صوتية أعلى. 

ريزر بلاك شارك V3 برو

طُوّرت سماعة الرأس أربعة أنواع من الاتصال وهي الاتصال اللاسلكي بتردد 2.4 جيجاهرتز، وبلوتوث، وUSB-A، ومنفذ 3.5 مم. 

على الجانب الآخر توفر السماعة تقنية الأستجابة اللمسية وتوفر للمستخدمين أحاسيس لمسية، عادةً من خلال الاهتزازات، وللتفاعل مع الأجهزة الرقمية وتعزيز تجربتهم. تعمل هذه التقنية عن طريق محركات صغيرة تهتز أو تتحرك استجابة لأوامر محددة، مما يتيح للمستخدمين الشعور بردود فعل مختلفة تبعًا للتفاعل

التسعير والتوافر

أما عن سعر سلسلة سماعات BlackShark فهي كالتالي:

بلاك شارك V3 برو: 249.99 دولارًا / 269.99 يورو
BlackShark V3:   دولارًا أمريكيًا / 169.99 يورو
BlackShark V3 X دولارًا أمريكيًا / 119.99 يورو

شركة Razer أجهزة الكمبيوتر سماعة الرأس ر صوتًا لاسلكيًا انتقال صوتي

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