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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«مسار إجباري» يُحيي حفلاً جديداً بساقية الصاوي في هذا الموعد

فريق مسار إجباري
فريق مسار إجباري
تقى الجيزاوي

يستعد فريق مسار إجباري لإحياء أحدث حفلاته الغنائية يوم 31 يوليو الجاري على مسرح ساقية الصاوي بالشيخ زايد ، ومن المقرر أن يقدموا باقة من أغانيهم المميزة مثل "كانت هتفرق"، و"قلبك ده عنوانى"، تقع وتقوم.

وفى شهر يناير الماضي ، طرحت فرقة " مسار إجباري" عن ألبومها الجديد “مابقتش أخاف”، الذي يُعد أول ألبوم كامل للفرقة منذ ألبومهم "نص الحاجات" الصادر عام 2022.

وفى شهر ابريل الماضي ، طرح المخرج أمير الشناوي فيلمًا يتتبع رحلة الفرقة الشخصية والموسيقية خلال فترة يختلط فيها عدم اليقين بالشغف.

يقدّم الوثائقي نظرة على عملية صناعة "مسار إجباري" لأغانيهم، وعليهم كأفراد. كل ذلك أثناء خوضهم مرحلة انفصال محتمل. يصور الفيلم بصراحة صراعات الفنانين الفردية والجهد الجماعي المطلوب لخلق كل أغنية. تدور أحداث الفيلم بين ستوديو الفرقة بالقاهرة وسيدي حنيش، ودبي.

ألبوم مسار إجباري

يَعِد الألبوم، الذي يضم 12 أغنية، بتقديم صوت جديد ومبتكر يُرضي المعجبين القدامى ويقدم الفرقة إلى جيل جديد من المستمعين. كما ألمحت الفرقة إلى سلسلة من العروض الحية المميزة التي ستتزامن مع إطلاق الألبوم الذى من المقرر طرحه هذا العام ، واعدةً معجبيها بمستوى جديد كلياً من الحفلات الموسيقية.

مسار إجباري ساقية الصاوي حفلات ساقية الصاوي

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