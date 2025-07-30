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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حتى الفجر.. أعمال مُكثفة بمحطة محولات جسر الذهب لإعادة التيار الكهربائي كاملاً للجيزة

أثناء مد الكابلات ليلا
أثناء مد الكابلات ليلا
وفاء نور الدين

تُواصل الفرق الفنية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة منى رزق، العمل المكثف على توصيل الدائرتين الجديدتين بمحطة محولات جزيرة الدهب، بهدف إعادة التيار الكهربائي المستقر إلى كافة مناطق محافظة الجيزة، التي تعرضت لانقطاعات متكررة في الكهرباء خلال الأيام الماضية، نتيجة عطل فني ضرب محطة المحولات بفعل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

وبناءً على المتابعة، تقرر إضافة دائرتين جديدتين لضمان استقرار التغذية الكهربائية، حيث بدأت أعمال الحفر ورفع الكابلات المتهالكة منذ صباح الثلاثاء، تلتها مباشرة أعمال مد الكابلات الجديدة في الرابعة عصرًا، ثم اللحام قرب منتصف الليل، وصولًا إلى اختبار الكابلات حتى فجر اليوم استعدادًا لإطلاق التيار تدريجيًا.

وأوضح مصدر بوزارة الكهرباء لموقع صدى البلد أن الفرق الفنية باشرت أعمال اللحام للدائرة الأولى بمحطة جزيرة الدهب، والثانية بمحطة محولات الهرم، في خطوة حاسمة لحل أزمة انقطاع الكهرباء عن المحافظة.

وأضاف المصدر أن وزير الكهرباء يتابع عن كثب أعمال مد الكابلات، حيث تواجد ميدانيًا بموقع الأعطال لأكثر من ثلاث مرات خلال اليوم، حتى أنه غادر إلى مطار القاهرة ثم عاد فورًا بعد علمه بتجدد العطل. فيما استمرت المهندسة منى رزق في التواجد بموقع العمل على مدار الساعة، لمتابعة تقدم أعمال مد الكابلات تمهيدًا لإعادة إطلاق التيار.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الكهرباء في بيان رسمي عصر الأربعاء، أن الأطقم العاملة نجحت في إصلاح الكابل رقم 2، وإطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع، مع استمرار العمل لتأمين التغذية في نطاق محطة محولات جزيرة الدهب. وبذلك أصبحت المحطة تعمل من خلال الكابلين المغذيين 1 و2، مما ساعد في تخفيف حدة الأزمة لحين استعادة الاستقرار الكامل.

وأشار البيان إلى أن الفرق الفنية استكملت مد مصدر التغذية الإضافي، ونجحت في تمرير المواسير والكابلات أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد، بعد الانتهاء من المناطق الأخرى، تمهيدًا لإجراء الاختبارات النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حرصها على تأمين التغذية الكهربائية لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، مع الاستمرار في الدفع بالمولدات المتنقلة لحين الانتهاء من جميع الأعمال. كما وجهت الوزارة الشكر والتقدير لأهالي المنطقة على صبرهم وتعاونهم مع الأطقم الفنية العاملة ميدانيًا.

الكهرباء محطة محولات جزيرة الدهب وزير الكهرباء

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