الإسماعيلى يؤهل إيريك تراوري بعد التراجع عن الفسخ بالتراضي

وضع الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة ميلود حمدي، برنامجا تأهيليا لتجهيز البوركينابى إيريك تراوري الذى عاد من بوركينا فاسو وانضم

إلى معسكر برج العرب الاثنين الماضى.



واتفق مسئولو نادى الإسماعيلى مع البوركينى إيريك تراورى على الاستمرار مع الدراويش في الموسم الجديد، عكس ما تم إبلاغه بالاكتفاء بالمدة التي قضاها وفسخ التعاقد بالتراضى، إلا أن إيقاف القيد جعل مسئولي الإسماعيلى يغيرون القرار والاستعانة به في الموسم الجديد واستكمال تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجديد.



ويخوض حاليا إيريك تراورى برنامجا تأهيليا لتجهيزه بشكل قوى للموسم الجديد، خاصة أن اللاعب غاب عن فترة الإعداد الذى بدأها الفريق منذ شهر تقريبا ويحتاج إلى وقت للتجهيز.



وخاض البوركينابى إيريك تراورى مع الإسماعيلى قبل الموسم الجديد، 48 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف، بعدد دقائق 3667 دقيقة.

