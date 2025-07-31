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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إهمال هذا المرض يسبب فشل الكبد .. اعرف أسبابه وأعراضه

الكبد الدهني
الكبد الدهني
اسماء محمد

ـ اهمال علاج دهون الكبد يسبب أضرار كارثية

ـ الم الجزء العلوى الأيمن من البطن علامة على دهون الكبد 

يعد مرض الكبد الدهني من المشكلات الصحية الخطيرة التى لا يدرك حجم مخاطرها عدد كبير من الأشخاص حيث أن إهمال علاجه يسبب مضاعفات خطيرة.

فبالرغم من سهولة علاج الكبد الدهني مقارنة بمختلف أنواع الأمراض الأخرى التي تصيب نفس العضو إلا أنه يمكن أن يسبب تليف أو فشل في الكبد.

ووفقا لما جاء في موقع healthdirect نكشف لكم أهم أعراض الكبد الدهني وأسباب الإصابة به وعلامات الخطر.

أعراض الكبد الدهني

عادةً لا يُسبب مرض الكبد الدهني أعراضًا واضحة في البداية ولكن هناك علامات معينة إذا لاحظت تكرارها أو استمرارها فيجب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وهى:

الشعور بالتعب أو المرض بشكل عام


الإحساس بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن
فقدان الوزن بدون مبرر

النحافة

علامات خطيرة 


العلامات التي قد تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني في محرلة أكثر خطورة، هي:

اليرقان (اصفرار العينين والجلد)
كدمات غير مبررة دون ضرب أو صدمات 
لون البول الداكن
بطن منتفخ بشكل دائم
تقيؤ الدم
لون البراز أسود
حكة في الجلد متكررة وغير مبررة

أسباب الكبد الدهني

عادة ما يحدث مرض الكبد الدهني نتيجة لتراكم عدد من العوامل على مدى فترة طويلة من الزمن.

والأسباب الأكثر شيوعا للاصابة بمرض الكبد الدهني، هي :

زيادة الوزن أو السمنة خاصة حول البطن.


الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو مقاومة الأنسولين وأعمال علاجهما.


ارتفاع نسبة الدهون في الدم أما الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.
شرب الكثير من الكحول

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أسباب نادرة 


أما الأسباب الأقل شيوعا لحدوث الكبد الدهني، فهي:

المعاناة من قصور الغدة الدرقية
تناول بعض الأدوية التى تضر الكبد كأثر جانبي


الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) عند الفتيات والنساء.
 

قد يُصاب بعض الأشخاص من الإناث بالكبد الدهني أثناء الحمل ولكن يُعدّ الكبد الدهني الحاد أثناء الحمل (AFLP) من المضاعفات النادرة وعادة يكون وقت حدوثه في الثلث الأخير من الحمل أو بعد الولادة مباشرةً.

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