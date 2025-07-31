طريقة عمل كوكيز بالسوداني والشوكولاتة...بمذاق لا يقاوم

كوكيز بالسوداني والشوكولاتة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأطفالك أو ضيوفك أيضا.



قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كوكيز بالسوداني والشوكولاتة

مقادير كوكيز بالسوداني والشوكولاتة



● ٢ كوب بسكوت قمح مطحون

● ١ كوب سوداني مجروش ناعم

● ٢ ملعقة كبيرة كاكاو

● شوكولاته سبريد حسب الحاجة

الحشوة :

● ١/٢ كوب توفي

● ١ كوب شوكولاته قابل للدهن

● سوداني زياده للتغطيه



طريقة تحضير كوكيز بالسوداني والشوكولاتة



يخلط البسكوت مع السوداني والكاكاو والشوكولاتة سبريد

ثم تقطع دوائر

ويصنع بعد تجويف وتدخل الثلجة لتتماسك

ثم تحشى بالشوكولاتة أو التوفي

وتزين بالسوداني

وتقدم باردة