رحلات عمرة مجانية للعاملين المتميزين بقطاعات المرافق العامة.. الشروط

أعلن المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، عن منح العاملين المتميزين بقطاعات المرافق العامة: (الكهرباء - مياه الشرب - الصرف الصحي - الإسكان)، رحلات عمرة مجانية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمستشار هشام فؤاد، رئيس العامة للمرافق والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات.

وأعلنت النقابة العامة عن تنظيم رحلات عمرة مجانية للعاملين المتميزين بقطاعات وشركات المرافق العامة الأربعة من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسكان، وذلك على مستوى الجمهورية.

وأشارت النقابة في بيان إلى أنه سيتم ترشيح عامل واحد فقط من كل شركة نظراً لإسهاماتهم في:

الابتكار أو المساهمة في تطوير عمله والارتقاء به.

تحقيق أعلى نسبة أداء في العمل.

المساهمة في النهوض بشركته.

وأكد فؤاد أن تلك الخطوة تأتي تأكيدا لدور النقابة الذي لا يقتصر على الدعم المهني فحسب بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي للعاملين، "إذ نؤمن أن الإنسان هو محور التنمية المستدامة".

وشدد على أن تعزيز الانتماء وتحفيز العاملين المستمر يرسي دعائم مجتمع عمل متكامل يشعر فيه العامل بأنه شريك حقيقي في صناعة النجاح.

واختتم رئيس العاملين بالمرافق، بالتأكيد أن هذا هو النهج الذي يتوافق تماماً مع توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن والعامل في صدارة أولوياتها.