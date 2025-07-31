الزمالك يعقد جلسة لحسم مصير نجم الفريق وسط اهتمام سويسري

يستعد مسئولو نادي الزمالك لعقد جلسة مع محمد السيد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، لحسم موقفه النهائي من البقاء أو الرحيل، خاصة مع اقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن الجلسة ستكون عقب الانتهاء من ملف الصفقات الجديدة للموسم المقبل، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب تلقى عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري السويسري، إلا أن إدارة الزمالك تفضل تأجيل هذا الملف حتى الانتهاء من التعاقدات، على أن يتم منح اللاعب مهلة محددة لاتخاذ قراره النهائي سواء بتمديد عقده والاستمرار ضمن مشروع الفريق الجديد، أو الرحيل عبر عرض احترافي رسمي من خلال النادي