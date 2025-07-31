ما زلت جائعا.. رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر السعودي

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، رسالة لناديه، بعد الفوز على تولوز الفرنسي 2-2، في مباراة ودية، أمس الأربعاء.

ونشر رونالدو صورًا من ودية تولوز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: “الجوع لا يزول أبدًاـ لا يزال هناك عمل يجب القيام به، ونحن فقط في بداية الطريق”.

أهداف النصر وتولوز

وجاءت ثنائية النصر عن طريق كريستيانو رونالدو ومحمد مران في الدقيقتين 33، 76.

فيما جاء هدف تولوز عن طريق يان جبوهو في الدقيقة 25.

وبدأ النصر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – نادر الشراري

خط الوسط: أيمن يحيى – مارسيلو بروزوفيتش – ويسلي تيكسيرا – أنجيلو

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس.