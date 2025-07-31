حريق في قرية جاردينيا شرم الشيخ والحماية المدنية تسيطر عليه

نشب حريق منذ قليل فى قرية جاردينيا بشرم الشيخ دون وقوع خسائر او اى إصابات بشرية، والحماية المدينة سيطرت على الحريق .

تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ بلاغا بنشوب حريق فى كافتريا ومطعم العمال بقرية جاردينيا بشرم الشيخ ،

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتين للحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق بمعرفة بعض الأهالى والحماية المدنية سيطرت عليه

وقال مصدر مسئول بمدينة شرم الشيخ، أن النيران اندلعت فى مطبخ العمال وكافتيريا العمال بالقرية يرجح أن يكون بسبب ماس كهربائى .

جدير بالذكر أن قرية جاردينيا ظلت الكهرباء مقطوعة عنها لفترات طويلة وذلك بسبب مديونيات لصالح شركة الكهرباء ، وتقدم الأهالى بالعديد من الاستغاثات إلى المسئولين بجنوب سيناء بضرورة عودة التيار الكهرباء ومعاناه الأهالى من انقطاع الكهرباء خاصة أن الطقس فى مدينة شرم الشيخ حار جدا ، وبعد دفع جزء من المديونية عادت الكهرباء إلى القرية .

واليوم حدث ماس كهربائى بمطعم العمال مما ادى الى اشتعال النيران وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية دون وقوع أى أضرار أو إصابات بشرية .