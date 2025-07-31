قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد أبو العينين عن سر وفاء العمال: الولاء بيتربى.. إحنا مبنسبشي فرد لوحده
مبينساش وعوده.. مارسيل كولر يوجه رسالة للنادي الأهلي
موعد مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
محمد أبو بكر بعد ضبط أم مكة وأم سجدة : دعائي استجيب لتنقية المجتمع
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسماعيلية الأهلية تعلن عن رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

اعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن بدء التقديم الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة،  والأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي الجديد، وذلك من خلال الرابط الموضح أدناه:

https://mis.suez.edu.eg/ninu_tansiq/

وأهابت الجامعة  المتقدمين بضرورة متابعة الموقع الإلكتروني بصفة مستمرة للاستعلام عن الكلية التي تم ترشيحهم لها، وكذلك لمعرفة موعد تسليم أصول الأوراق.

يشار إلي أن  الترشيح الداخلي يتم وفقًا للأماكن المتاحة بكل كلية، وبحسب المجموع الكلي للطالب.

•• المستندات المطلوبة:

• شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أصل +3 (صور).

• صورة شهادة ميلاد كمبيوتر أصل +3 (صور).

• عدد (6) صور شخصية

• عدد (5) صور بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة بطاقة الوالد + صورة بطاقة الوالدة

• استمارة 2جند + صورة بطاقة 6 جند (للذكور).

• سداد الرسوم الإدارية للتقدم اونلاين وقدرها (1500) جنيه) ولا ترد.

 • طباعة استمارة التسجيل الالكتروني من موقع تنسيق الجامعة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

هجن الطماطم

إنجاز جديد.. الزراعة تقدم هجن طماطم مصرية بإنتاجية عالية

وزارة الصحة

الصحة تبدأ المرحلة الثانية للتحول الرقمي بأمانة المراكز الطبية المتخصصة

فهد عبدالكريم

وزير الصحة ينعي ممرض توفى أثناء عمله بمستشفى قفط بـ قنا

بالصور

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد