جامعة الإسماعيلية الأهلية تعلن عن رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة

اعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن بدء التقديم الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، والأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي الجديد، وذلك من خلال الرابط الموضح أدناه:

https://mis.suez.edu.eg/ninu_tansiq/

وأهابت الجامعة المتقدمين بضرورة متابعة الموقع الإلكتروني بصفة مستمرة للاستعلام عن الكلية التي تم ترشيحهم لها، وكذلك لمعرفة موعد تسليم أصول الأوراق.

يشار إلي أن الترشيح الداخلي يتم وفقًا للأماكن المتاحة بكل كلية، وبحسب المجموع الكلي للطالب.

•• المستندات المطلوبة:

• شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أصل +3 (صور).

• صورة شهادة ميلاد كمبيوتر أصل +3 (صور).

• عدد (6) صور شخصية

• عدد (5) صور بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة بطاقة الوالد + صورة بطاقة الوالدة

• استمارة 2جند + صورة بطاقة 6 جند (للذكور).

• سداد الرسوم الإدارية للتقدم اونلاين وقدرها (1500) جنيه) ولا ترد.

• طباعة استمارة التسجيل الالكتروني من موقع تنسيق الجامعة.