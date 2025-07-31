تجديد رخصة تشغيل محل 2025.. المستندات المطلوبة والإجراءات بالتفصيل

أصبحت خدمة تجديد رخصة تشغيل محل من الخدمات الأساسية التي تقدمها المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، ضمن مجموعة متنوعة من الخدمات المرتبطة بالتنظيم والمباني والإشغالات والإسكان.

وتكتسب هذه الخدمة أهمية كبيرة، لا سيما لأصحاب المحلات التجارية والصناعية الذين يسعون لتجديد تراخيصهم بشكل دوري، بما يضمن استمرار نشاطهم التجاري بشكل قانوني ومنظم.

ويستعرض «صدى البلد» كل ما يحتاجه المواطن من معلومات حول تجديد رخصة تشغيل محل، من حيث الشروط والمعايير، والمستندات المطلوبة، مرورًا بالإجراءات وخطوات التقديم، بما يضمن تنفيذ الخدمة بدقة وسرعة دون تأخير أو رفض.

المعايير المؤهلة للحصول على خدمة تجديد رخصة تشغيل محل

قبل البدء في إجراءات تجديد رخصة تشغيل محل، ينبغي التأكد من توافر عدد من الشروط الأساسية التي تُمكّن المواطن من الاستفادة من الخدمة بسهولة:

يجب أن يُقدم طلب تجديد رخصة تشغيل محل من خلال:

مالك المحل، أو المستأجر، أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي موثق.

التأكد من عدم وجود مخالفات أو مستحقات مالية متأخرة على المحل محل الترخيص، حيث يُشترط تسوية الوضع المالي والإداري قبل تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل

تستلزم عملية تجديد رخصة تشغيل محل تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية التي تُقدم للمركز التكنولوجي المختص، وتشمل:

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب (سارية المفعول).

أصل الرخصة التي يرغب المواطن في تجديدها.

صورة عقد الإيجار أو التمليك الخاصة بالمحل.

توكيل رسمي موثق في حالة تقديم الطلب من طرف وكيل.

شهادة صحية حديثة للعاملين داخل المحل، وذلك بالنسبة للمحال التي تتعامل في الأغذية أو المشروبات.

إيصال سداد الرسوم المقررة مقابل خدمة تجديد رخصة تشغيل المحل.

خطوات وإجراءات تجديد رخصة تشغيل محل

تتم عملية تجديد رخصة تشغيل محل وفقًا لسلسلة من الإجراءات المنسقة التي تهدف إلى تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

1. ملء النموذج الخاص بالخدمة من داخل المركز التكنولوجي أو من خلال الموقع الإلكتروني (إذا كان متاحًا في المحافظة).

2. تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص بالمركز التكنولوجي.

3. تقوم الإدارة الهندسية أو المختصة داخل المركز بمراجعة وفحص الأوراق والتأكد من استيفاء الشروط.

4. في حالة استيفاء الشروط والمستندات، يتم تسليم رخصة التشغيل المجددة للمواطن في الموعد المحدد.

خدمات إضافية تقدمها المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال

لا تقتصر المراكز التكنولوجية على خدمة تجديد رخصة تشغيل محل فقط، بل تقدم باقة من الخدمات ذات الصلة التي تسهل الإجراءات وتخدم المواطنين في مجالات متعددة، أبرزها:

استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة (كهرباء – مياه).

طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى.

استخراج صورة طبق الأصل من قرارات ترميم أو هدم.

طلب تصالح على مخالفة بناء.

طلب قيد اتحاد شاغلين.

الحصول على رخصة تشغيل مصعد أو تجديدها.

كما تقدم خدمات خاصة بالمحال التجارية والصناعية منها:

استخراج ترخيص بفتح محل جديد.

تعديل ترخيص محل قائم.

نقل رخصة تشغيل محل إلى شخص آخر.

إلغاء تراخيص المحلات غير الفعالة.

استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

تعديل ترخيص إشغال طريق أو إضافة شريك في الرخصة.

وتوفر خدمة تجديد رخصة تشغيل محل عبر المراكز التكنولوجية نموذجًا متقدمًا في تسهيل الخدمات الحكومية وتقليل البيروقراطية، بما يخدم المواطن والدولة في آنٍ واحد.

ويُعد الالتزام بالمستندات المطلوبة واستيفاء الشروط المعلنة هو السبيل الأمثل لضمان الحصول على الخدمة بسرعة وكفاءة.