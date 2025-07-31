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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي الفيل: الفوز على الأهلي «أحلى يوم» في حياتي

الأهلي
الأهلي
حسام الحارتي

أكد على الفيل لاعب مودرن سبورت الحالي وطلائع الجيش وحرس الحدود السابق، على أن تواجد مدير فني وطني مفيد جدًا للكرة المصرية، فكل إنجازاتنا تحققت على أيدي مديرين فنيين وطنيين، وشرف لأي لاعب ارتداء قميص منتخب بلاده وذلك في تصريحات لأحمد المصري عبر برنامج نجوم دوري والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم.

وتابع «الفيل»: كابتن حسام حسن قادر على تحقيق إنجازات كبيرة للكرة المصرية، وهو إضافة مهمة للفراعنة، ويستطيع الفوز ببطولة، مضيفًا: الجيل ده محظوظ بتواجد محترفين كثيرين أبرزهم محمد صلاح وعمر مرموش، وأتمنى ارتداء قميص منتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام حسن.

وأضاف لاعب حرس الحدود السابق: الكرة المصرية تمتلك مدافعين متميزين، أهمهم محمود حمدي الونش ومحمد عبد المنعم الأبرز خلال السنوات الأخيرة، وأعتقد أن تجربة الاحتراف في الدوري الفرنسي ستفيده كثيرًا وهو قادر على الذهاب بعيدًا في أوروبا لإنه إضافة لأي نادي.

وواصل لاعب طلائع الجيش السابق: مصر لديها مهاجمين مميزين أبرزهم مصطفى محمد زميلي السابق في الفريق العسكري، هو نموذج للمهاجم 9 الكلاسيكي، مضيفًا: مش بقلق من أي مهاجم، لكن مواجهة المهاجم الحريف أصعب من المهاجم القوي.  

وشدد علي الفيل: الاحتراف لغى الانتماء في الكرة المصرية، الكل حاليًا يبحث عن المادة، وبالتالي انتقال لاعبو الزمالك للأهلي والعكس أصبح شيء عادي، مضيفًا: إمام عاشور أفضل لاعب الموسم الماضي، ومواجهتي الأهلي في نهائي كأس مصر ونهائي كأس السوبر هما الأهم في مسيرتي، خسرت الأولى بركلات الترجيح وانتصرت في الثانية وتوجت بالبطولة الوحيدة في مسيرتي "كان أحلى يوم في حياتي".

واختتم: أتمنى نقدم موسم مختلف في مودرن سبورت، وننهي ضمن فرق المربع الذهبي في الدوري من أجل المشاركة القارية، النادي يستحق يكون في حتة كويسة، ومركزين إننا نكسب بطولة الموسم القادم.

الأهلي مودرن سبورت علي الفيل الزمالك أخبار الرياضة

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