أستاذ علوم سياسية: مصر قلب المنطقة النابض.. وتقف حائط صد ضد مخطط التهجير

أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر هي قلب المنطقة، مشيرا إلى أنها دولة عريقة لها شعب متماسك، ويهعد مصدر قوة لا بد أن نحافظ على وحدته.

وقال أحمد يوسف أحمد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مصر تعتبر حجر عثرة ضد أي مخطط يتم في المنطقة، مؤكدا أن مصر تعد قوة عاقلة، وكل الخطط تعتمد على مصر لحل القضية الفلسطينية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن هناك هجوم غير مبرر على مصر، وإلقاء تهم باطلة، بسبب مواقف مصر الثابتة من رفض مخطط التهجير.