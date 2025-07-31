طلبة: شلبي خرج من الباب الكبير

أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء هي الداعم والسند للنادي في الأوقات والظروف الصعبة.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مصطفى شلبي خرج من الباب الكبير ونال احترام جماهير نادي الزمالك والجميع سيتذكره بالخير، فهو اجتهد وبذل قصارى جهده خلال الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "جون إدوارد يقوم بمجهود مميز للغاية ويسير على خُطى ثابتة مع نادي الزمالك والسرية أهم ما يميز صفقات الزمالك هذا الموسم، وأتمنى له التوفيق مع القلعة البيضاء".