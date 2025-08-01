المكتب التجاري في بريتوريا يشارك في فعاليات مجموعة العشرين

ترأس المستشار التجاري ايهاب صلاح الدين رئيس المكتب التجاري في بريتوريا وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة الثالثة لاعمال مجموعة العمل المعنية بالتجاره والاستثمار التابعه لمجموعة العشرين والتي عقدت بمقاطعة خواتنج بجنوب افريقيا خلال الفتره ٢٩-٣١ يوليو ٢٠٢٥.

كما شارك عمرو اسماعيل ممثلا عن الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة.

⁠تناولت الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات والمستندات المقرر اقرارها خلال الاجتماع الوزاري لوزراء تجارة واستثمار دول مجموعة العشرين المقرر عقدها خلال شهر اكتوبر القادم في جنوب افريقيا.

وشملت المستندات المطروحة:

١- وضع مبادئ مرنة لمجموعة العشرين تتعلق بالتجارة والاستثمار لمواجهة التحديات العالمية.

٢-تشجيع التصنيع الأخضر والاستثمارات من أجل تعزيز التنمية المستدامة.

٣- اعلان مجموعة العشرين بشأن اصلاح منظمة التجاره العالميه.

⁠٤- الاعلان الوزاري لوزراء تجارة واستثمار دول مجموعة العشرين.

- ⁠تأتي المشاركه المصريه في اطار الدعوة الموجهة الي مصر من جنوب افريقيا للحضور نظرا للثقل السياسي والاقتصادي لمصر قاريا وعالميا.

وتعد المشاركه المصريه الثالثه بعد قمتي الهند والبرازيل لمجموعة العشرين.