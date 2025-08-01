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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استياء ومشادات كلامية بعمومية اتحاد المهن الطبية

الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية
الديب أبوعلي

شهدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الصيادلة - الأطباء البيطريين) والمنعقدة الآن بالقاعة الكبرى بدار الحكمة لمناقشة 14 بندا مدرجا على جدول الأعمال يأتي على رأسها زيادة المعاشات واعتماد لائحة الإعانات، حالة استياء شديدة من الحضور بسبب سوء التنظيم والزحام الشديد وعدم توفر مقاعد لأصحاب المعاشات الأكثر مشاركة في أعمال الجمعية العمومية.

كما شهدت أعمال الجمعية الوقوف دقيقة على شهداء الطواقم الطبية داخل قطاع غزة والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين ودعوة العالم للعمل الفوري على وقف الحرب والمجازر المرتكبة ضد الشعب العربي الأعزل في غزة والمدن الفلسطينية.

وخلال الجمعية العمومية العادية، وقعت مشادة كبيرة بين رئيس الاتحاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق الدكتور أحمد حسين، بسبب حديث الأول عن عدم مناقشة بعض ميزانيات الاتحاد لعدم ورود تقرير مراقب الحسابات.

اتحاد المهن الطبية المهن الطبية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية المعاشات

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