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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الوعي يرصد تفاصيل تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
محمد الشعراوي

يتابع "حزب الوعي" عن كثب انطلاق عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي بدأت صباح اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، في مقار السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة بمختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا الاستحقاق الوطني ليؤكد حرص الدولة المصرية على تمكين مواطنيها بالخارج من المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم، والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة على أسس ديمقراطية وتعددية.

وفتحت مقار البعثات الدبلوماسية أبوابها أمام الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، على مدار يومي الجمعة والسبت، الموافقين 1 و2 أغسطس 2025، وذلك في 136 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة حول العالم.

ويُشيد الحزب بحُسن تنظيم العملية الانتخابية في عدد من الدول ذات الكثافة الكبيرة للجاليات المصرية، وعلى رأسها: المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، سلطنة عُمان، دولة قطر، ومملكة البحرين، إضافة إلى دول أوروبا مثل إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، هولندا، المملكة المتحدة، واليونان، ودول أمريكا الشمالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ودول آسيا مثل الصين، الهند، وماليزيا.

كما يُثمن الحزب انتظام سير التصويت في عدد من الدول الإفريقية، من بينها: جنوب أفريقيا، كينيا، رواندا، أوغندا، مالاوي، بوروندي، زامبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، ليسوتو، سيشل، ناميبيا، وأفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى قبرص.

ويؤكد "حزب الوعي" أن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يمثل واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن أي مشاركة في صياغة السياسات العامة أو دعم المسار التنموي، مشددًا على أن المصريين بالخارج يظلون عنصرًا فاعلًا في معادلة التنمية والديمقراطية. 

ويدعو الحزب المواطنين إلى المشاركة عبر الأدوات القانونية المقررة (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن الساري المتضمن الرقم القومي).

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني الكامل لهذا الاستحقاق، والذي شمل فتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو، ثم استقبال الطعون أمام محكمة القضاء الإداري حتى 16 يوليو.

 ومن المقرر أن يُجرى التصويت في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، على أن تُعلن النتيجة الرسمية للجولة الأولى في 12 أغسطس.

وتُجرى جولة الإعادة، حال وجودها، للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 أغسطس، على أن تُعلن النتائج النهائية رسميًا يوم 4 سبتمبر 2025.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تصويت المصريين المقيمين بالخارج انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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