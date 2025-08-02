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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

افتتاح خط أنابيب الغاز الطبيعي بين تركيا وسوريا

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام بافتتاح خط الغاز السوري التركي اليوم السبت في قرية يافوزلو بولاية كلس التركية، بحضور ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الطاقة السوري محمد البشير، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، ومدير عام صندوق قطر للتنمية فهد حمد السليطي.

وفتح المسئولون صمام المنصة رمزيًا بعد إلقاء كلماتهم، معلنين بذلك بدء توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا، وسيبدأ تصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا مع تشغيل خط الأنابيب.

تجدر الإشارة إلى أن الاستعدادات لنقل الغاز الطبيعي بموجب الوثيقة الموقعة مؤخرًا بين شركة النفط والغاز الأذربيجانية (سوكار) وسوريا قد اكتملت. 

ومن المقرر إرسال 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى سوريا سنويًا وسيمر الغاز عبر مدينة كلس على الحدود التركية ليصل إلى محطات توليد الكهرباء في حلب وحمص، وسيُستخدم في توليد الكهرباء. وبفضل هذا، من المستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تتراوح بين 1200 و1300 ميجاواط تقريبًا.

خط أنابيب الغاز الطبيعي تركيا وسوريا الغاز الطبيعي افتتاح خط أنابيب ولاية كلس التركية ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة السوري وزير الاقتصاد الأذربيجاني صندوق قطر للتنمية الغاز الأذربيجاني تصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا

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