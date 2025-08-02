وزير الشباب يفتتح ملعب مركز شباب المعمورة عقب تطويره

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، زيارة تفقدية لمركز شباب المعمورة، حيث افتتح الملعب القانوني الجديد بالمركز، ضمن خطة الوزارة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار جولاته الميدانية بالإسكندرية.

كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى المركز، الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية و السيد شريف حسونة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المعمورة إلى جانب لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ و أعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من رواد المركز.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية داخل المركز، حيث حرص الوزير على متابعة الحالة العامة للمنشآت وصالة الألعاب، ووجه بضرورة الاستمرار في صيانتها وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتفعيل الأنشطة.

بعد ذلك، أزاح الوزير الستار عن لوحة افتتاح أعمال إحلال وتجديد الملعب القانوني الجديد، والذي يُعد إضافة قوية للبنية التحتية الرياضية بالمركز، ويخدم قطاعات كبيرة من النشء والشباب في المنطقة.

كما شملت الزيارة تفقد أنشطة متعددة داخل المركز، من أبرزها:

• عروض كاراتيه قدمها عدد من لاعبي المركز وسط إشادة كبيرة من الحضور

• عرض كشفي مميز من فرق الكشافة والمرشدات

• معرض فنون تشكيلية وشعبه التوجيه المهني أبدع فيه الطلائع والشباب برسومات ولوحات فنية تعبر عن روح الانتماء وحب الوطن

وقد تم خلال الجولة تقديم هدية تذكارية للوزير، عبارة عن لوحة فنية تحمل صورته، تقديرًا لدعمه المستمر للشباب ومراكزهم.

وحرص الوزير على التقاط العديد من الصور التذكارية مع الفرق المشاركة والمشرفين بالمركز، موجّهًا الشكر لكل القائمين على العمل بالمركز لما شهده من تنظيم جيد وروح إيجابية.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بمستوى التطوير الذي شهده مركز شباب المعمورة، مؤكدًا أن مراكز الشباب أصبحت شريكًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحويلها إلى مراكز تنمية مجتمعية شاملة.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة طموحة تستهدف رفع كفاءة المنشآت، وتوفير كافة الإمكانيات لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية.

وفي سياق متصل، صرّحت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، قائلة: “زيارة معالي الوزير اليوم لمركز شباب المعمورة تؤكد حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم مراكز الشباب وتطويرها لتكون منصات حقيقية لاكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المجالات.”

افتتاح الملعب القانوني اليوم هو خطوة مهمة ضمن خطة تطوير شاملة تشهدها مراكز الشباب بالإسكندرية، ونحرص من خلالها على توفير بيئة آمنة ومحفزة لأبناء المحافظة لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية والكشفية.”

وأضافت: “نشكر معالي الوزير على دعمه المتواصل واهتمامه بالمراكز على أرض الواقع، ونتطلع لاستكمال أعمال التطوير في باقي المراكز وفق رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.”