رسميًا | شكري نجيب ينتقل إلى المقاولون العرب

أتم شكري نجيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، انتقاله إلى صفوف نادي المقاولون العرب بشكل رسمي، وذلك ضمن الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم شكري نجيب قادما من فريق الاتحاد السكندري وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني.