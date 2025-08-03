طريقة عمل طاسة السجق بالجبن

يعد السجق من الأكلات المميزة والغير تقليدية، ويمكن تقديم السجق بطرق مختلفة ومميزة .

وإليكم طريقة تحضير طاسه السجق بالجبن

مقادير طاسه السجق بالجبن

سجق

دقيق

سمن

لبن

جبنة مشكلة

جبنة موتزاريلا

ملح

فلفل أسود

بابريكا مدخنة

طريقة تحضير طاسة سجق بالجبن

شوحي السجق في طاسه على النار بشكل جيد

وفي وعاء آخر أخلطي الدقيق مع السمن، ثم تبليهم بالملح و الفلفل الأسود والبابريكا ثم ضيفي اللبن حتى يصبح القوام متماسك.

ضيفي إلى السجق الجبنة المشكلة والموتزاريلا، وضعيهم في الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.

يقدم ساخنا.

المصدر: food network