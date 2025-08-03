برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025: اضطرابات طفيفة

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

كن مستمعًا جيدًا واقضِ وقتًا مع شريكك. حلّ جميع مشاكلك في العمل لإثبات قدراتك. ستكون صحتك وثروتك على ما يرام اليوم

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

قد تشهد بعض العلاقات العاطفية بعض الاضطرابات الطفيفة نتيجة تدخل طرف ثالث، ابتعد عن الحبيب السابق لأن ذلك قد يُعقّد الأمور.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

على كبار السن توخي الحذر عند ركوب الحافلة، وعلى النساء توخي الحذر عند تناول الطعام من الخارج اليوم، من الجيد أيضًا الإقلاع عن التدخين والتبغ..

برج العقرب مهنيا

كن صريحًا في جلسات الفريق، وستجد أفكارك صدىً، ستجعل التحديات الكبيرة في الحياة المهنية يومك فوضويًا، وقد تضطر إلى قضاء ساعات إضافية في مكان العمل.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سيُقسّم بعض كبار السن ثرواتهم بين أبنائهم، بينما ستحتاج النساء إلى الإنفاق على احتفال في المكتب. سيحظى التجار ورواد الأعمال بشركاء جدد قد يضخّون المال، مما يُساعدهم على التوسع أكثر اليوم.