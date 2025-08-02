سويلم: لسنا ضد التنمية في إثيوبيا لكن ليس على حساب حقوقنا المائية

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن علاقات مصر بدول حوض النيل جيدة خاصة بالنيل الجنوبي، لافتا إلى أن علاقة مصر مع إثيوبيا تأثرت بسبب التصرفات الأحادية من جانبها .



وتابع خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من قناطر ديروط الجديدة بأسيوط، أنه لا بد أن تغير إثيوبيا من استراتيجيتها وتخضع للقانون الدولي وتعترف بحقوق مصر المائية.



وشدد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة خضوع إثيوبيا للقانون الدولي وعدم إجراء أي تصرف أحادي بشأن حقوق مصر المائية .



وواصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا بل عرضت على أديس أبابا خلال المفاوضات المساهمة في حل أزمة الكهرباء التى تعاني منها إثيوبيا، لسنا ضد التنمية في إثيوبيا لكن ليس على حساب حقوق مصر المائية".