إبراهيم عبد الجواد ينعى بونجا.. تفاصيل

نعى الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، اللاعب محمد أبو النجا “بونجا”، حارس مرمى وادي دجلة، الذي توفي مساء اليوم السبت.

وكتب “إبراهيم عبدالجواد ” عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله في وفاة حارس مرمى وادي دجلة محمد أبو النجا بونجا.. ربنا يرحمه ويغفر له ويرزقه الفردوس الأعلى”.

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

وتوفي محمد أبو النجا “الشهير بـ بونجا”، حارس مرمى فريق وادي دجلة، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكان حارس مرمى وادي دجلة، أصيب بالتهاب حاد في الكبد، مما أدى إلى تدهور وعدم استقرار حالته الصحية.

وساهم الراحل بونجا، في صعود فريق وادي دجلة إلى الدوري المصري الممتاز.