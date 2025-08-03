محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مساعد وزير داخلية أسبق وزوجته بأسيوط .. الثلاثاء

تستكمل الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، الثلاثاء المقبل 5 أغسطس 2025، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وحضور عمرو أبو سديرة وكيل النائب العام وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ محاكمة متهمان بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته بأسيوط ، وسرقة مصوغات ذهبية وأموال المجني عليهما بمدينة أسيوط، ومن المقرر لهذه الجلسة، مناقشة كبير الأطباء الشرعيين بأسيوط.

أنكر المتهمان الاتهام الموجه إليهما أمام المحكمة وطلب الدفاع مناقشة كبير الأطباء الشرعيين وإحضار دفتر غرفة عمليات النجدة عن يوم الواقعة للاطلاع

وكان المستشار تامر القاضي المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، أحال " ناصر. ع. ج " 41 عاما، و " عبد العال. م. ع " وشهرته " سيد العفريت " 37 عاما ، نقاشين إلى محكمة الجنايات متهمان بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات وزوجته وسرقة مصوغات ذهبية وأموال المجني عليهما.