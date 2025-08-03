وزير الخارجية: نؤدي مهمة رعاية المصريين بالخارج بشرف ومسؤولية

أكد وزير الخارجيةوالهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال افتتاحه النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج: “إن حضور هذا الجمع إنما يأتي تجسيدا عمليا لتوجيهات الرئيس السيسي نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والتواصل الدائم مع المصريين بالخارج باعتبارهم جزءا عزيزا من شعب مصر ”.

وأضاف: “سعدنا قبل عاما من الأن للالتقاء بكم فى النسخة الخامسة من هذا المؤتمر وكان هذا بعد أسابيع قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة، وتواصل الوزارة رعاية أبناء الوطن بالخارج فى كافة المجالات، وهي مهمة جليلة وأمانة نتحملها بشرف ونحاول أن نؤديها على أعلي مستوي ممكن من الأداء الذى يحقق تطلعاتكم”.

وتابع: “لم تنقطع اللقاءات بكم فقد حرصت الوزارة على عقد لقاءات مباشرة لوزير الخارجية مع كافة الجاليات المصرية بالخارج، ونتبادل الحديث والنقاش، ونستمع لكل إحتياجاتهم، وعلى مدار العام شاركت فى العديد من اللقاءات الإفتراضية مع الجاليات فى أماكن عديدة بأنحاء العالم”.

وعقب: “نسعد بكم وبالتواصل معكم ونغتنم هذه الفرصة لكي نشير إلى أنه حان الوقت لتوحيد صفوف أبناء الجاليات المصرية تحت مظلة واحدة يعبر عن مشاكل أبناء مصر بالخارج وتطلعاتهم بشكل منسق وجامع”.