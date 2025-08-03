إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمحور روض الفرج

أصيب 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على محور روض الفرج باتجاه الطريق الدائري وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص على محور روض الفرج

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارا من قيادات الطريق أفاد بوقوع حادث إنقلاب ميكروباص على محور روض الفرج باتجاه الطريق الدائري بعد كوبري تحيا مصر وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث.

حيث جرى الدفع بـ سيارات الإسعاف وأوناش المرور وتم رفع حطام الحادث من الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.