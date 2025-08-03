تعليم مطروح: 127 لجنة انتخابية بالمدارس جاهزة للمرحلة الأولى من انتخابات الشيوخ

أكدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جاهزية مدارس المحافظة التي يوجد بها 127 لجنة ومقرا انتخابيا لاستقبال الناخبين مع تقديم مديري المدارس لكافة سبل الدعم اللوجستي وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوى الهمم.

وأضافت أن المرحلة الاولي لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر انطلاقها في داخل البلاد غد الاتنين ولمدة يومين تعد مناسبة ديموقراطية عظيمة يستطيع الشعب المصري من خلالها بعث رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع أن مصر وطن عظيم وشعب عريق يترأسه قيادة واعية تسير بحكمة واقتدار للوصول به لبر الأمان والاستقرار إقتصاديا واجتماعياً.

وأكدت وكيل الوزارة أن جموع المعلمين والمنتسبين للمنظومة التربوية بمحافظة مطروح علي أتم استعداد للمشاركة الايجابية والفعالة فى الاستحقاق الديمقراطي والدستوري خلال انتخابات الشيوخ وذلك ايمانا بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي وما يعكسه من وعي واستقرار للدولة واحترام للقوانين ونزاهة وشفافية أمام العالم أجمع .

من ناحية. اخرى وفى وقت سابق اعتمدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح حركة تنقلات محدودة داخل ديوان عام مديرية التربية والتعليم ببعض الإدارات النوعية الداخلية بديوان المديرية وذلك استمرارا لسياسة تعزبز الاداء المهني والميداني بالمنظومة التعليمية وفي سبيل تجديد الدماء نحو الارتقاء بالمنظومة التربوية بالمحافظة

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم تكليف الدكتورهشام جميعي مديرا للإدارة الاستراتجية والتي تضم التخطيط والمتابعة والتخطيط الإستراتيجي والأستاذ تامر عزت مديرا لإدارة الوحدة المنتجة والأستاذة إيمان عبد الفتاح مديرا لإدارة الاعارات

وأكدت نادية فتحى أن خطة المديرية لتطوير منظومة العمل خلال المرحلة المقبلة ستتم من خلال تعزيز الاداء الجماعي من داخل الميدان بعيدا عن المكاتب لتحقيق التكامل الوظيفي والتميز التعليمي بديوان تعليم مطروح والإدارات التعليمية بالإضافة إلى الالتزام بالانضباط والتحلي بالإخلاص والصدق والأمانة والقدرة على تحمل المسئولية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة تعود بالنفع على الطلاب.