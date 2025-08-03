المنوفية: تحرير 28 محضرا مخالفات تموينية للمخابز والأسواق

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في شن حملاتها التفتيشية ومواصلة الضربات الاستباقية لضبط المخالفين واستهداف المتلاعبين للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق ، فضلاً عن ضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

حيث قامت اللجنة المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم ( 797 ) للمرور الدوري على كافة الجهات التي تقدم أنشطة تجارية واستهلاكية ومنافذ الأغذية والمخابز البلدية للوقوف على قانونيتها ومطابقتها الاشتراطات الصحية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف منها ، شنت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين وهيئة الدواء ومباحث تموين المنوفية حملة تفتيشية مكبرة على المحلات وثلاجات اللحوم والاسماك لمتابعة الاسعار وجودة المنتجات المعروضة.

أسفرت عن تحرير محضر لأحد المخابز البلدية لوجود عجز طن ونصف دقيق بلدي مدعم والتلاعب بالحصص التموينية المقررة وبيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، فيما تم تحرير 24 محضر تنوع ما بين عدم الاعلان عن الاسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية ، وكذا تحرير 3 محاضر من قبل هيئة الدواء لعدم تواجد المدير المسؤول .

وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن.