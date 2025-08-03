الزمالك يتسلم زي الموسم الجديد ويستعد لجلسة التصوير قبل انطلاق الدوري

قال مصدر بنادي الزمالك إن النادي تسلم الملابس الجديدة للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية، والتي سيظهر بها الأبيض في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخضع عدد من لاعبي الفريق لجلسة تصوير خلال الساعات القليلة المقبلة بالزي الجديد، كي يتم الإعلان عنه قبل انطلاق مباريات الدوري الممتاز.

وأوضح مصدر بالزمالك أنه من المنتظر أن يتم تقديم الزي الجديد للفريق قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الاثنين على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا، المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز