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قبل انطلاقها غدًا.. 500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات| احذرها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل انطلاقها غدًا.. 500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات| احذرها

انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
أميرة خلف

تنطلق غدا الاثنين الموافق 4 من أغسطس الجاري،انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفق الجدول الزمني الذي حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات.

 حيث يبدأ المصريون المقيمون داخل جمهورية مصر العربية التصويت في الانتخابات. 


وقد يتخلف الكثير من المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ دون عذر مقبول، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .

و نصت المادة (56) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية:


يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.


فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.

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