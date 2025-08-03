غرامة تصل 100 ألف جنيه .. احذر مخالفة الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ

يبدأ المصريون المقيمون داخل جمهورية مصر العربية غدًا الاثنين 4 أغسطس وعلى مدار يومين تنتهي الثلاثاء 5 أغسطس 2025 التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفق الجدول الزمني الذي حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتهيب بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025، فضلاً عن مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك تزامنا مع فترة الصمت الانتخابى، والتي بدأت منذ الخميس الماضي الموافق 31 يوليو الماضي ، والتي يحظر فيها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية لمنع التأثير على الناخبين خلال هذه الفترة وحتى يوم الاقتراع.



في هذا الصدد ، ألزم قانون مباشرة الحقوق السياسية ، بضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة (24) على أن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.

و تُحدد فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على موعد الاقتراع، مع حظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.