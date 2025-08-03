لوكمان يطلب الانتقال من أتالانتا بسبب الوعود الكاذبة وسوء المعاملة

أعلن مهاجم أتالانتا الإيطالي، أديمولا لوكمان، يوم الأحد أنه قدّم للنادي طلب انتقال رسمي.

وتحدث لوكمان عن ذلك في بيان نشره على إنستجرام.

وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إن الطلب جاء "بعد أشهر من الوعود الكاذبة وما أشعر به من سوء معاملة لي كإنسان وكلاعب كرة قدم محترف.

وأضاف: "للأسف، أشعر أنه لا خيار أمامي سوى التعبير عما أؤمن به صوابًا، وأشعر أن الكيل قد طفح".

وأوضح في البيان أنه قد تقرر بالفعل أن هذا هو "الوقت المناسب" له "للمضي قدمًا وخوض مغامرة جديدة". قال إنه ومسؤولو النادي كانوا "متفقين" على أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للانتقال، وأن النادي وافق على السماح له بالرحيل إذا قُدِّم عرض عادل.

وواصل أنه تلقى عرضًا بالفعل، لكن النادي لم يلتزم ببنود الاتفاق.

واختتم: "على الرغم من تلقي عرض يتماشى مع ما أعتقد أنه تمت مناقشته، إلا أن النادي، للأسف، يُعيق هذه الفرصة لأسباب لا أفهمها".

ولم يُدلِ لوكمان بتفاصيل أخرى حول العرض.