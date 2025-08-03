أستاذ قانون دستوري: الشعب المصري يثبت دائمًا وعيه الوطني في كل استحقاق دستوري

قال اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن مصر على موعد غدًا في التاسعة صباحًا مع استحقاق دستوري مهم يتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة.





وخلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، شدد اللواء خضر على أن مصر، بتاريخها وكرامتها، لا تقبل أي إملاءات تخالف إرادتها، في ظل التحديات الإقليمية والدولية والداخلية القائمة.



وأشار إلى أن الرهان الدائم هو على وعي الشعب المصري، مستشهدًا بموقفه التاريخي عقب تصريحات رئيس الجمهورية بشأن رفض التهجير، حيث خرج ملايين المصريين في اليوم التالي عند معبر رفح تعبيرًا عن دعمهم الكامل لمواقف الدولة.

وأكد اللواء طارق خضر أن نزول المصريين للمشاركة في الانتخابات يعكس هذا الوعي الوطني، داعيًا الجميع إلى التوجه غدًا لصناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن امتلاء اللجان سيكون بمثابة رسالة قوية تؤكد وقوف المصريين صفًا واحدًا خلف دولتهم في وقت الأزمات.