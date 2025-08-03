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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف استعدت الهيئة الوطنية لانتخابات الشيوخ.. المستشار حازم بدوي يرد

حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
عادل نصار

كشف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، تفاصيل جديدة بشأن الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025 - 2030).
 

وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في حوار مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج مساء جديد، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن العملية ستجرى في أجواء منظمة وآمنة تضمن سهولة التصويت لكل المواطنين.

وتابع أن التحضيرات جرت على محورين: الأول إداري شمل اختيار وتجهيز مقار الاقتراع بمختلف المحافظات بالسواتر والصناديق الشفافة والإرشادات، بجانب توزيع أعضاء الهيئات القضائية وموظفي الدولة للعمل كأمناء لجان وفقًا للكثافة التصويتية".

واسترسل: "أنه تم أيضًا تدريب أكثر من 10600 قاضٍ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجانب تأهيل أعضاء السلك الدبلوماسي المكلفين بالإشراف على الانتخابات في الخارج".

وأشار إلى أن المحور الفني تضمن طباعة وتنقية كافة النماذج ومحاضر اللجان، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة والنيابة العامة، حيث جرى استبعاد المتوفين والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، لافتا إلى أن الهيئة راعت ظروف الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال أغسطس، حيث يتم تجهيز اللجان بمظلات وأماكن انتظار، بجانب توفير سيارات إسعاف وكراسي متحركة لكبار السن، وتخصيص مقار الاقتراع بالدور الأرضي لتسهيل الوصول إليها.

وفيما يتعلق بذوي الهمم، أشار بدوي إلى التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك بطاقات اقتراع بلغة برايل، وإرشادات بلغة الإشارة، مع ضمان سرية التصويت من خلال السماح بالمساعدة عند طلب الناخب فقط.

وشدد على أن مصر من الدول القليلة التي تدير الانتخابات من خلال هيئة وطنية مستقلة ذات طابع قضائي، لافتًا إلى أن جميع القضاة يتمتعون بالحيادية الكاملة، مشيرا إلى السماح الكامل للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الأجنبية بمتابعة سير الانتخابات، بما في ذلك حضور عمليات الفرز وليس فقط التصويت.

وقال: "إن الهيئة خصصت خطًا ساخنًا وموقعًا إلكترونيًا لتلقي الشكاوى والاستفسارات، والتعامل الجاد مع أية مخالفات"، مضيفا في رسالته إلى جميع المصريين - "صوتك أمانة ومسؤولية.. لا تفرط فيه وشارك بإيجابية، فكل صوت داخل الصندوق هو تعبير عن إرادتك، ورسالة قوية للعالم بأن مصر تنعم بالاستقرار وسط منطقة تموج بالصراعات.

الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

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