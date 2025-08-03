اتحاد الطائرة يجري اختبارات في مختلف المحافظات لانتقاء أفضل العناصر لمنتخبات الشاطئية

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، على تنفيذ خطة شاملة لانتقاء العناصر المميزة في الكرة الطائرة الشاطئية من مختلف الأندية بجميع محافظات مصر.

ويسعى الاتحاد بكل قوة لاكتشاف المواهب من أسوان جنوبًا وحتى الإسكندرية شمالًا، مرورًا بأندية القناة والدلتا، بهدف توسيع قاعدة الاختيار وتعزيز المنتخبات الوطنية.



ويأمل اتحاد الكرة الطائرة من خلال هذه الخطة في الوصول إلى المواهب المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والاستعانة بها وضمها إلى صفوف المنتخبات الوطنية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وخلال اليومين الماضيين، أجرى الاتحاد عدة اختبارات في عدد من المحافظات، أبرزها: الإسكندرية، قنا، وسوهاج، داخل أندية سموحة، والألومنيوم، وسوهاج الرياضي.

وسبق أن نظم الاتحاد اختبارات في أندية القاهرة والجيزة للبنين والبنات، شهدت حضور أكثر من 200 لاعب ولاعبة.

وقاد المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية، الكابتن أحمد عبد الله، تجمع المنتخب الوطني لمواليد 2010، 2011، و2012.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر أن مجلس الإدارة يضع ضمن أولوياته الدائمة الاستفادة من أفضل العناصر وضمّها إلى صفوف المنتخبات الوطنية، لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأضاف رئيس الاتحاد أن هذه التجارب أسفرت عن اكتشاف مجموعة من المواهب التي سيتم العمل على تجهيزها للاستعانة بها في البطولات الرسمية المقبلة.