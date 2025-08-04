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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الخضروات والفواكه في مصر اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، وخاصة في سوق العبور للجملة، خلال التعامل  اليوم الاثنين 4 اغسطس 2025 .


 

ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بزيادة المعروض من المنتجات الزراعية في ظل وفرة الإنتاج خلال موسم الصيف، ما ساهمفي الحفاظ على توازن الأسعار.


 

وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار الخضروات والفاكهة :


 

أسعار الخضروات اليوم:


 

الطماطم: من 13إلى 15 جنيهًا للكيلو


 

البطاطس: من 10لى 15جنيهات للكيلو


 

البصل: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو


 

الكوسة: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو


 

الجزر (بدون عروش): من 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو


 

الخيار البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو


 

الخيار الصوب: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو


 

الباذنجان الرومي: من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو


 

الباذنجان البلدي: من 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو


 

الباذنجان الأبيض: من 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو


 

الفلفل الحامي: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو


 

الفلفل الرومي الأخضر: من 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو


 

الملوخية: من 3 إلى 5 جنيهات للربطة


 

القلقاس: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو


 

السبانخ: من 6 إلى 8 جنيهات للربطة


 

الفاصوليا الخضراء: من 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو


 

الكرنب (الملفوف): من 8 إلى 12 جنيهًا للرأس


 

البامية: من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو


 


 

أسعار الفواكه اليوم:


 

الموز البلدي: من 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو


 

البرتقال الصيفي: من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو


 

اليوسفي: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو


 

العنب البناتي الأصفر: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو


 

العنب الأحمر: من 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو


 

الخوخ البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو


 

الكنتالوب: من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو


 

البطيخ: من 30 إلى 50 جنيهًا للثمرة (حسب الحجم)


 

المانجو الزبدية: من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو


 

البرقوق: من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو


 

الليمون البلدي: من 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو


 

التفاح المحلي: من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو


 

الكمثرى: من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو


 


 

تشير المؤشرات إلى توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار وفرة المعروض . ويُفضلللمستهلكين متابعة الأسعار يوميًا للاستفادة من الفرص الشرائية المناسبة في ظل هذا الاستقرار النسبي في الأسواق.

اسعار الخضار طماطم فلفل تفاح

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