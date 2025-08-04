استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

شهدت أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، وسط حالة من التوازن بين المعروض والطلب في السوق المحلية.
أسعار الحديد اليوم:
حديد عز: 39,800 جنيه للطن
حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن
حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن
حديد العتال: 38,000 جنيه للطن
حديد العشري: 37,500 جنيه للطن
حديد المعادي: 37,200 جنيه للطن
حديد الكومي: 37,000 جنيه للطن
حديد المراكبي: 37,300 جنيه للطن
حديد سرحان: 36,500 جنيه للطن
تتراوح أسعار الحديد للمستهلك ما بين 39,200 و40,000 جنيه للطن حسب المنطقة وتكلفة النقل.
أسعار الأسمنت اليوم:
أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن
أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن
أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن
أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن
أسمنت المسلة: 3,300 جنيهًا للطن
أسمنت المخصوص: 3,400 جنيهًا للطن
أسمنت العسكري: 3,380 جنيهًا للطن
أسمنت طرة: 3,420 جنيهًا للطن
أسمنت النصر: 3,390 جنيهًا للطن
أسمنت جنوب الوادي: 3,360 جنيهًا للطن
بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي في السوق نحو 3,726 جنيهًا للطن.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار مواد البناء مدعومًا بتوافر المخزون وتراجع أسعار الشحن العالمية نسبيًا، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما ساعد على استقرار تكلفة الإنتاج في المصانع المحلية.