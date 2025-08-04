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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال كثيف على لجان انتخابات الشيوخ بالدقهلية.. صور وفيديو

توافد على اللجان
توافد على اللجان
همت الحسينى

توافد أبناء محافظة الدقهلية على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، حيث افتتحت اللجان في الساعه 9:00 صباحا.

 وسط إقبال فى اليوم الاول من قبل  الناخبين حاملين الاعلام  مرددين  الاغاني الوطنية المحفزة.

وييلغ عدد المقار الانتخابية بنطاق المحافظة يبلغ 656 مقرًا، تضم 723 لجنة انتخابية، يشرف عليها 723 مستشاراً، ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت 4 ملايين و674 ألفًا و726 ناخبًا على مستوى المحافظة، ويتنافس 22 مرشحا لاختيار 6 مرشحين منهم بالنظام الفردي، إلى جانب القائمة وتضم 7 مقاعد، ليكون عدد مقاعد الدقهلية 13 مقعداً.

https://youtube.com/shorts/t3LGrq1Q0Rk

الدقهلية لجان ابن لقمان الناخبين

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