محافظ الدقهلية: اللجان الانتخابية على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال الناخبين.. رسالة لأبناء المحافظة

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة على أهبة الاستعداد لاستقبال الناخبين غدًا في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، ويؤكد على جاهزية اللجان من كافة النواحي اللوجستية والتنظيمية، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويُسر.

وحث محافظ الدقهلية أبناء المحافظة على ضرورة المشاركة الإيجابية في العُرس الانتخابي الديمقراطي، مؤكدًا أن أبناء المحافظة دائمًا يضربون أروع الأمثلة والقدوة في مشاركاتهم، مشيرًا إلى أن الدقهلية محافظة كبيرة، ولابد أن تظهر بالشكل اللائق بمكانتها وعراقة أهلها.

وأكد محافظ الدقهلية أنه تم توفير مظلات وأماكن انتظار لكبار السن، والكراسي المتحركة لذوي الهمم، ووضع خطة تأمين طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتوفير مصادر كهرباء بديلة تحسبًا لأي طوارئ، وهناك تنسيق كامل بين مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، مع غرف العمليات في جميع المراكز والمدن والقرى.

وأوضح المحافظ أن عدد المقار الانتخابية بنطاق المحافظة يبلغ 656 مقرًا، تضم 723 لجنة انتخابية، يشرف عليها 723 مستشارًا، ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت 4 ملايين و674 ألفًا و726 ناخبًا على مستوى المحافظة، ويتنافس 22 مرشحًا لاختيار 6 مرشحين منهم بالنظام الفردي، إلى جانب القائمة التي تضم 7 مقاعد، ليكون عدد مقاعد الدقهلية 13 مقعدًا.