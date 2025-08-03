مصرع شخص ونجله غرقا بمياه بحر جمصة قي الدقهلية

لقي أب ونجله مصرعهما غرقا ببحر جمصة بمحافظه الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطار من شرطه النجدة يفيد بغرق شخص وشقيقه ونجله بمياه بحر جمصة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وإنقاذ الشاطئ إلى مكان الغرق وتم انتشال الغرقى ونقلهم الى مستشفى جمصة، وتبين غرق وليد طلعت صلاح 42عاما حيث تم عمل انعاش قلبي رئوي ولم تستجب الحالة ونجله انس 11عاما وتم عمل انعاش قلبي رئوي دون جدوى.

كما أصيب سيد طلعت صلاح 36عاما واصابته اعراض مابعد الغرق وتم نقله الى مستشفى جمصة فى محاولة لاسعافه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

