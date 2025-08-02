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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حمودة الجزار وكيلًا لوزارة الصحة في الدقهلية

الدكتور حمودة الجزار
الدكتور حمودة الجزار
همت الحسينى

 يتسلّم  الدكتور حموده عيد الجزار مهام وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، حيث له خبرات متنوعة في مجالات طب الأطفال والإدارة والعمل الأكاديمى ، ومشهودًا له بالكفاءة في تطوير المنظومات الطبية على المستويين المحلي والوطني.
ويمتلك “ الجزار”، المولود في 4ديسمبر  1975، سيرة مهنية كبيرة تجمع بين العمل الإكلينيكي، والإداري، والأكاديمي. تخرّج من كلية الطب بجامعة الأزهر عام 2000 بتقدير امتياز، وبدأ مسيرته كطبيب امتياز ثم طبيب مقيم أطفال بمستشفيات جامعة الأزهر ، قبل أن يتدرج في المناصب ليشغل وظائف أخصائي، أطفال ثم استشاري بمعهد الطب القومى بدمنهور 

وحصل على درجة مدرس طب الأطفال  ضمن الكادر الجامعى بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ثم ترقى سيادته أستاذًا مساعدًا واستشاريًا لطب الأطفال  بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية اعتبارًا من يوليو 2024.

وعلى صعيد الشهادات التعليمية حصل  على درجة الدكتوراه في طب الأطفال عام 2017 ، وأشرف خلال مسيرته على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه وشارك فى مناقشة عدة رسائل بجامعة الأزهر وجامعة بنها 
وتقلد الدكتور الجزار مناصب تنفيذية رفيعة منها:مدير إدارة تطوير المستشفيات بمديرية الصحة بالبحيرة (2015–2018) ، مدير الطب العلاجي بالمديرية نفسها (2018–2019) ووكيل مديرية الصحة بالبحيرة (2019–2023) ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية (2023–2024)؛ رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة (2024–2025)

وعمل كمدرب معتمد بالزمالة المصرية لطب الأطفال، ورئاسة لجان طبية وتعليمية بمستشفى أبو حمص، إلى جانب عمله  كمنسق عام  للبرنامج القومي لمكافحة روماتيزم القلب بالبحيرة لعدة سنوات

مُنظّم ومُقرر لأكبر مؤتمر علمي لطب الأطفال بمحافظة البحيرة

برز  كمُنظّم ومُقرر لأكبر مؤتمر علمي لطب الأطفال بمحافظة البحيرة، الذي امتد لـ 16 نسخة، بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومحاضر من كبار الأساتذة. كما شارك بمحاضرات وجلسات علمية في مؤتمرات محلية ودولية، ونال دروع تكريم وشهادات تقدير من وزارة الصحة والجامعات المصرية.

شارك كممثل لوزارة الصحة في إعداد الأدلة الإرشادية القومية لطب الأطفال 

على صعيد النشر العلمي، نشر الجزار عدة  أبحاث طبية، ، وشارك كممثل لوزارة الصحة في إعداد الأدلة الإرشادية القومية لطب الأطفال (EPG).

وحصل  على عدة دبلومات ودورات منها:دبلوم إدارة المستشفيات دبلوم جودة المؤسسات الصحية – 2019

دبلوم إعداد المدربين (T2T) – جامعة هارفارد – 2021

دبلوم إعداد المدربين (E-TOT) – أكاديمية الأميرة فاطمة – 2021

برنامج القيادات المتقدمة لتأهيل مساعدى ومستشارى  ومعاونى وزير الصحة – الأكاديمية الوطنية للتدريب – 2024 ودورات في الحوكمة، الاستدامة، إدارة التغيير، والتخطيط الاستراتيجي

وحصل على برنامج إعداد قادة المؤسسات الصحية (84 ساعة) من جامعة دمنهور، بجانب برامج متخصصة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

شارك في ورش عمل محلية ودولية

 وشارك فى ورش عمل مناظير الجهاز الهضمي للأطفال – أكاديمية الأميرة فاطمة ، تدريب على دعم الحياة الأساسي والمتقدم (BLS & PALS) مؤتمر طب الأطفال العالمي – دبي 2013

ورش طب الجهاز الهضمي – NASPGHAN – الولايات المتحدة ، ورشة إسطنبول الدولية – الجمعية الدولية لطب الأطفال – 2010

عضو الجمعية المصرية لطب الأطفال 

عضو الجمعية المصرية لطب الأطفال ، عضو مجالس أقسام ومستشفيات: طب بنها، المعهد الفني الصحي ببنها، قسم طب الأطفال ومجلس إدارة مستشفيات جامعة الأزهر (من نوفمبر 2024

وأكد الدكتور حموده عيد الجزار على ان  النهوض بالقطاع الصحي يبدأ من رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات، وتحديث نظم التشغيل والخدمات الطبية، مع ضمان استمرارية التعليم الطبي، وتحقيق أعلى درجات الرضا لكل من المريض ومقدِّم الخدمة على حدّ سواء. ويتميّز  بحرصه على تحقيق تنسيق فعّال ومتكامل بين جميع الجهات المرتبطة بالقطاع الصحي في المحافظة، سواء التنفيذية أو التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

صاحب فكرة إنشاء وتشغيل أول مستشفى أطفال متخصص متكامل

يذكر أن الدكتور حموده الجزار صاحب بصمة واضحة فى محافظة البحيرة , فهو صاحب فكرة إنشاء وتشغيل أول مستشفى أطفال متخصص متكامل تتبع الطب العلاجى بوزارة الصحة .كما كان له الفضل بمحافظة القليوبية فى التشغيل الكامل والحصول على الاعتماد غير المشروط  ولمدة عام   لمستشفى القناطر الخيرية العام والتى يبلغ عدد أسرتها 270 سريراً.

ساهم في حصول 10 مراكز طبية على الاعتماد الرسمي للمرة الأولى

في محافظة القاهرة، فقد شهدت تحت قيادته انطلاقة هامة على مستوى الجمهورية، تمثّلت في حصول 10 مراكز طبية على الاعتماد الرسمي للمرة الأولى، وميكنة نحو 150 مركزًا طبيًا، إلى جانب استحداث حزمة واسعة من الخدمات النوعية داخل المستشفيات.  تضمنت استحداث 22 عملية جراحية متقدمة، وافتتاح 18 عيادة تخصصية جديدة، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بإضافة 50 سريرًا، وتشغيل وحدتي Hub عناية مركزة (أطفال وكبار) بطاقة إجمالية بلغت 90 سريرًا، لتصبح القاهرة نموذجًا يحتذى به في التطوير الشامل للقطاع الصحي.

الدقهلية صحة القاهره البحيرة

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