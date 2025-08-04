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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انطلاق مارثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وإقبال كبير من المواطنين بالمحافظات | تفاصيل

اقبال علي انتخابات مجلس الشيوخ
اقبال علي انتخابات مجلس الشيوخ
قسم المحافظات

انطلقت اليوم الاثنين،  ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بجميع المحافظات، وسط عرس ديمقراطي ومشاركة ملحوظة للمواطنين واقبلل كثيف للناخبين على اللجان مع فتح باب التصويت..

المنيا

انطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث يتنافس 14 مرشحا علي 5 مقاعد «فردي» بدائرة محافظة المنيا، والتي تضم 12 قسم ومركز شرطة، داخل 9 مراكز إدارية من العدوه شمالا وحتي دير مواس جنوبًا، فقد تم تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا،

ومن جانبه أكد اللواء عماد كدواني محافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وإلغاء الإجازات والراحات للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال فترة الانتخابات لضمان الجاهزية التامة.

وأشار  إلى أن التوزيع الجغرافي للمقار الانتخابية يشمل: 25 مقرًا بالعدوة، 50 بمغاغة، 53 ببني مزار، 33 بمطاي، 24 بسمالوط شرق، 44 بسمالوط غرب، 60 بمركز المنيا، 18 بقسم المنيا، مقر واحد بالمنيا الجديدة، 55 بأبوقرقاص، 60 بمركز ملوي، 12 بقسم ملوي، و34 بديرمواس.

سوهاج

بدأت منذ قليل، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة سوهاج، وسط حالة من الاستنفار الكامل للأجهزة التنفيذية والأمنية.

والتي كثفت استعداداتها لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة داخل جميع المقار الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين وتيسير مشاركتهم في الانتخابات.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة سوهاج 3 ملايين و351 ألفًا و183 ناخبًا وناخبة، موزعين على 504 مركزًا انتخابيًا، تضم 507 لجنة فرعية، تغطي جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

الوادي الجديد 

توافد الناخبون في محافظة الوادي الجديد للادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ. 

فتحت اللجان الانتخابيه بالوادي الجديد أبوابها لاستقبال الناخبين  في تمام الساعة التاسعه من صباح اليوم.

وكان العديد من الناخبين ينتظرون امام اللجان للادلاء باصواتهم عقب فتح اللجان في موعدها المحدد.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

المنوفية

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية توافد المواطنين مع بدء التصويت في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

حيث اصطف المواطنين في صفوف أمام اللجان في مراكز محافظة المنوفية مع فتح صناديق التصويت.

وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين علي مدار يومين في مراكز المنوفية في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

ويتنافس في محافظة المنوفية 19 مرشح علي 4 مقاعد وكذلك قائمة واحدة للجبهة الوطنية.

واعلنت محافظة المنوفية استعدادها لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز  12 مركز انتخابي و 455 مقر انتخابي و 469 لجنة فرعية لاستقبال 2 مليون و 947 ألف و 608 ناخب  على مستوى المحافظة.

الدقهلية 

وسط اقبال فى اليوم الاول من قبل  الناخبين حاملين الاعلام  مرددين  الاغاني الوطنيه المحفزة

وييلغ  عدد المقار الانتخابية بنطاق المحافظة يبلغ 656 مقرًا، تضم 723 لجنة انتخابية، يشرف عليها 723 مستشاراً، ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت 4 ملايين و674 ألفًا و726 ناخبًا على مستوى المحافظة، ويتنافس 22 مرشحا لاختيار 6 مرشحين منهم بالنظام الفردي، إلى جانب القائمة وتضم 7 مقاعد، ليكون عدد مقاعد الدقهلية 13 مقعداً.

انتخابات مجلس الشيوخ اقبال الناخبين المحافظات مجلس الشيوخ

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